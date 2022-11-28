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Lüks otomobil alev aldı

Mersin'de seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:01
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Otoyolda lüks otomobil alev alev yandı

Lüks otomobil alev aldı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halinde olan lüks otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mersin-Adana otoyolu Kavşaklar Bölgesi Yenice yol ayrımı yakınında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Y.M. idaresindeki 33 AHB 674 plakalı 2017 model lüks otomobil, seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar çıktı. Durumu fark eden sürücü, yol ayrımını geçince otomobili güvenlik şeridinde durdurdu.Sürücünün inmesiyle birlikte otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobili gören diğer sürücüler hem yangın tüpüyle yardıma koştu, hem de itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler alev alev yanan aracı söndürdü ancak tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili ekipler inceleme yaptı.


(Kaynak: İHA)

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