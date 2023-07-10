Otoyolda makas atan trafik magandası yakalandı

otoyolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsa 5 bin 887 lira ceza kesildi.

Otoyolda makas atan trafik magandası yakalandı

Şile'de, otoyolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira para cezası kesildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz'da süratli bir şekilde makas atıp ilerleyen sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaptıkları incelemede görüntülerde aracıyla makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı.

ÇOK SAYIDA TRAFİK SUÇUNDAN PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira para cezası verildi.

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