Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA
Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu, Bolu kesiminde meydana gelen bir olayda, hareket halindeki bir kamyonun dorse bölümünde yangın başladı.

İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına karşın, alevler kamyonu tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Bu yangın, otoyolun İstanbul istikametinde trafikte uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Gece yarısı 23.30 civarında, Anadolu Otoyolu'nun Doğu gişeleri yakınlarında gerçekleşen bu hadise, Ankara'dan İstanbul yönüne ilerlemekte olan ve plakası 46 LE 818 olarak kayıtlı olan bir kamyonu etkiledi. Dorsesinden yükselen alevleri gören sürücü, aracını güvenlik şeridine almayı başardı fakat yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yangının yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle, İstanbul yönünde seyreden araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonun hasar görmesi ve trafikte yaşanan aksamaların ardından, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü
Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü
Mersin'de ormanda çıkan yangın hızlıca kontrol altına alındı
Mersin'de ormanda çıkan yangın hızlıca kontrol altına alındı
Müebbet hapisle yargılanan şahsı jandarma yakaladı
Müebbet hapisle yargılanan şahsı jandarma yakaladı
Libya 163 kaçak göçmeni sınır dışı etti
Libya 163 kaçak göçmeni sınır dışı etti
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama
Veda Partisi vizyona giriyor
Veda Partisi vizyona giriyor
Yan cebinizde dursun
Yan cebinizde dursun
Bakan Şimşek’e rasyonel çözüm öneriyorum
Bakan Şimşek’e rasyonel çözüm öneriyorum
Son Haberler
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Gündem
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
Mansur Yavaş bayram öncesi 200 bin aileye müjdeyi verdi Ekonomi
Mansur Yavaş bayram öncesi 200 bin aileye müjdeyi verdi
Cemal Enginyurt bayram öncesi 10 bin TL alan emekli için fetva istedi Ekonomi
Cemal Enginyurt bayram öncesi 10 bin TL alan emekli için fetva istedi
İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor Gündem
İşi olmayan sokağa bir adım bile atmasın! Çöl sıcaklıkları geliyor
Bayramda bu yollar trafiğe kapalı olacak Gündem
Bayramda bu yollar trafiğe kapalı olacak
Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü Yerel Haberler
Otomobil takla attı: Anne - kız olay yerinde öldü