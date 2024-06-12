Otoyolda yanan kamyon kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına karşın, alevler kamyonu tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Bu yangın, otoyolun İstanbul istikametinde trafikte uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Gece yarısı 23.30 civarında, Anadolu Otoyolu'nun Doğu gişeleri yakınlarında gerçekleşen bu hadise, Ankara'dan İstanbul yönüne ilerlemekte olan ve plakası 46 LE 818 olarak kayıtlı olan bir kamyonu etkiledi. Dorsesinden yükselen alevleri gören sürücü, aracını güvenlik şeridine almayı başardı fakat yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yangının yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle, İstanbul yönünde seyreden araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonun hasar görmesi ve trafikte yaşanan aksamaların ardından, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.