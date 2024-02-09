Oturduğu koltukta kurşunu yedi istifini bile bozmadı! Ağzı burnu da kırıldı

Sarıyer’de önceki gece saatlerinde silahlı bir saldırı olayı meydana geldi.

Meydana gelen olayda, Remzi K. ile Ömer B.’nin babası arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıkarken, taraflar herhangi tartışma yaşamadan ayrıldı. Ancak Bu durumdan rahatsızlık duyan Ömer B., önce Remzi K.’nın oğlunu arayarak Remzi K.’yı bir arkadaşının ofisine çağırdı.

Daveti kabul eden Remzi K., beline silahını koyup Ömer B.’nin çağırdığı bir tekel bayiine ait ofise gitti. Burada masanın başındaki koltuğu oturan Remzi K., silahını da çıkartıp masaya koyduğu esnada, Ömer B., Remzi K.’ya “babamla aranızda ne geçti” diye sordu.

Remzi K.’nın sert bir şekilde yanıt vermesi sonrası ayağa kalkan Ömer B., adamın masaya koyduğu silahı aldı ve adamın yanına gitti. Ömer B., silahı yere doğrultup “amca bu çalışıyor mu” dedikten sonra Remzi K.’yı sağ bacağından vurdu. Bununla da yetinmeyen Ömer B. Remzi K.'yı 8 kez yumruklayarak darbetti.

Olayın ardından arkadaşının araya girmesiyle Ömer B., adamı orada bırakıp ofisten ayrılırken yaşanan anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Bir süre baygınlık geçiren Remzi K. kendi imkanlarıyla Maslak’taki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Remzi K. tedavisi sonrasında taburcu edildi ve şahıs hakkında polise şikayette bulundu. Polis, saldırgan Ömer B.’yi yakalayarak gözaltına alırken, ifadesi alınan Ömer B., “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın ifadesinde, korkutmak istediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.