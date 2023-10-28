Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur

Kuruluş adına açıklama yapan Oxfam sözcüsü, İsrail'in hastaneyi hedef göstermesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, "Hastaneleri, özellikle binlerce sivilin sığındığı hastaneyi hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur" dedi.

Oxfam, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatını genişleteceğini açıklamasının ardından ateşkes çağrısı da yapmıştı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.