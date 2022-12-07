Oxford 2022 yılının sözcüğünü açıkladı

Oxford Sözlüğü tarafından düzenlenen “Yılın Kelimesi” anketi sonuçlandı. 2022’nin kelimesi, yüzde 93’ünü alan, “umursamaz”, “tembel”, “dağınık”, “kendini beğenmiş” gibi anlamlara gelen “Goblin modu” oldu.

Ankete sunulan kelimeler dilbilimciler tarafından seçildi.

Amerika’nın en eski sözlük yayıncısı olan Merriam Webster sözlüğü ise en çok aranan kelimelerden yola çıkarak belirlediği yılın sözünün psikolojik baskı için kullanılan “gaslighting” olduğunu duyurdu.

Bu kelime bilinçli olarak kişinin gerçeklik algısını bozmak, kafa karışıklığı yaratarak güven ve benlik hissini zayıflatmak için yapılan psikolojik manipülasyonu ifade ediyor.