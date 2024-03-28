Oy kullanırken bunlara dikkat. Oyunuz geçersiz sayılabilir

Siyasi partiler yerel seçimlere ilişkin çalışmalarına hız verirken seçimlere sadece 3 gün kaldı. Türkiye'de 61.4 milyon seçmen, yerel seçimler için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Sandıkta yüzde 50.9 oranla 31 milyon 85 bin kadın, yüzde 49.1 oranla 30 milyon 365 bin erkek oy kullanacak. 18 yaşını doldurmuş 1 milyon 32 bin genç ise ilk kez oy kullanacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşmamak kaydıyla "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oy kullanma işlemini sonlandıracak.

Peki hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını açıkladı.

OY KULLANIRKAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YSK hangi durumlarda oy pusulalarının geçersiz sayılacağını şu şekilde açıkladı,

- Sandık kurulu tarafından verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Zarfın belirtilen bölgesine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Zarfta bulunan birden fazla adaya “evet" ya da "tercih" mührü basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Kağıdın bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şu şekilde sıralandı,

- Zarfların açılması veya oyların okunması esnasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının yanlışlıkla yırtılması.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması nedeniyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.