Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlerde oy verecek vatandaşlar oy kullanma işleminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?

Oy kullanmak için sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Tüm yurtta gerçekleşecek olan oy verme işlemleri için saat bilgisi belli oldu. Peki, oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor?

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre; Tüm yurtta oy verme saatleri saat sabah 08.00’de başlayacak.

SEÇMEN SAAT KAÇA KADAR OY VEREBİLİR?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar saat 17.00’a kadar oy kullanabilecek.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.