Oy kullanmaya gidenler yolda kaldı

Adana’da trenle oy vermeye giden yolcular yolda kaldı. Tren 1,5 saat süren onarımın tamamlanmasıyla Adana'ya geldi.

Oy kullanmaya gidenler yolda kaldı

DHA

Pozantı ilçesinden sabah saatlerinde geçiş yapan yük treni, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattına zarar verdi. Hemen arkasından gelen ve 200 yolcunun bulunduğu Erciyes Ekspresi, hatlarda meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı.

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Çoğunluğu Adana'ya oy kullanmaya giden yolcular, trenin yoluna devam edebilmesi için sorunun çözülmesini bekliyor.

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Adana'nın Pozantı ilçesinden yük treninin zarar verdiği yüksek gerilim hattında yaşanan arıza ekiplerin çalışması sonu onarıldı. Çoğunluğu Pozantı'dan Adana'ya oy kullanmaya giden 200 yolculu Erciyes Ekspresi de 1,5 saat süren onarımın tamamlanmasıyla Adana'ya geldi.

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