Oy kullanmaya gitmeyenleri utandıracak fotoğraf. En yaşlısı 117 en genci 93 yaşında

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki köyünde oy kullandı.

Elmalı köyünde ikamet eden 117 yaşındaki Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti. Köyde, tek katlı müstakil bir evde böbrek hastası kızı ile beraber yaşayan Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMA SELAM GÖNDERİYORUM"

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" şeklinde konuştu.

Gümüşhane’de ikamet eden 112 yaşındaki Güllü Doğan, oyunu kullanmak üzere sandık başına gitti.

İnönü Mahallesinde yaşamını südüren Doğan, torunuyla beraber oy kullanmak için Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesindeki 1045 numaralı sandığa geldi.

Doğan, bacağındaki ağrısı yüzünden tek koltuk değneğiyle geldiği sandıkta görevlileri şaşırttı.

Doğan’ın 112 yaşında olduğunu öğrenen görevli ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Güllü Doğan, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Oy vermeye gelen seçmenlerden biri de 93 yaşındaki Saime Bodur. Sarıyer'deki bir okulda oy kullanan Bodur, zarfı sandık görevlilerinin ve oğlunun yardımıyla kutuya atabildi.

Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanan 93 yaşındaki Saime Bodur, “Hayırlısı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.