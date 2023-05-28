Oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafeti ve papağanı ile gitti

Esenyurt'ta bir vatandaş oy kullanmak için Osmanlı dönemine ait bir kıyafet giydi. Elindeki papağanı Paşa ile oy kullanan vatandaş, “Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” dedi.

Oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafeti ve papağanı ile gitti

İstanbul Esenyurt'ta Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağan vatandaşların ve sandık görevlilerinin ilgi odağı oldu.

PAPAĞANIYLA OY KABİNİNE GİRDİ

Esenyurt'ta Osmanlı dönemi kıyafetleri giyen 48 yaşındaki Nazım Cihan, oy kullanmaya omzundaki papağanı "Paşa" ile birlikte gitti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Mehterçeşme Mahallesi'nde sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy verme işleminin ardından zarfı sandığa 'Paşa' atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

Cihan "Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim" dedi.

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