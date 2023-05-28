Oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafeti ve papağanı ile gitti

Esenyurt'ta bir vatandaş oy kullanmak için Osmanlı dönemine ait bir kıyafet giydi. Elindeki papağanı Paşa ile oy kullanan vatandaş, “Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” dedi.