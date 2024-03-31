Oy verme sırasında silahlı çatışma. Çok sayıda yaralı ve ölü var

Yerel seçimlerin ilk kanlı olayı Diyarbakır’dan geldi. Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesinde oy verme işlemleri sırasında iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.
Meydana gelen silahlı saldırı sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.
Olay yerinde çok sayıda güvenlik gücü ve takviye jandarma ekipleri gönderildi.
Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi esnasında kavganın devam etmesinden dolayı iki ambulans taşlar ile hasar aldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor..
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