Oy verme sırasında silahlı çatışma. Çok sayıda yaralı ve ölü var

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde oy verme sırasında iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.