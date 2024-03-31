Oy verme sırasında silahlı çatışma. Çok sayıda yaralı ve ölü var

Kaynak: AA
Oy verme sırasında silahlı çatışma. Çok sayıda yaralı ve ölü var
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde oy verme sırasında iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Yerel seçimlerin ilk kanlı olayı Diyarbakır’dan geldi. Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesinde oy verme işlemleri sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı saldırı sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda güvenlik gücü ve takviye jandarma ekipleri gönderildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi esnasında kavganın devam etmesinden dolayı iki ambulans taşlar ile hasar aldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini sürdürüyor.

ekran-goruntusu-2024-03-31-114914.png

ekran-goruntusu-2024-03-31-114922.png

ekran-goruntusu-2024-03-31-114927.png

Ayrıntılar geliyor..

İlgili Haberler
Seçim kavgası can aldı. Muhtarlık için kuzenlerini katlettiler
Son Haberler
CHP Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında öldü Gündem
CHP Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında öldü
Meral Danış Beştaş İstanbul'da oy kullanamayacak. Dem Parti'den açıklama geldi Gündem
Meral Danış Beştaş İstanbul'da oy kullanamayacak. Dem Parti'den açıklama geldi
Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı oyunu Kadıköy'de kullandı Yerel Haberler
Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı oyunu Kadıköy'de kullandı
Sandıktan Icardi'ye oy çıktı. 'Çare Icardi' Spor
Sandıktan Icardi'ye oy çıktı. 'Çare Icardi'
Oyunu kullanan Cem Yılmaz yine güldürdü: 'Her seçimde sandık başında gülmekten kırdı geçirdi diyorlar bir şey yapmıyorum ki' Video
Oyunu kullanan Cem Yılmaz yine güldürdü: 'Her seçimde sandık başında gülmekten kırdı geçirdi diyorlar bir şey yapmıyorum ki'
Seçim kavgası can aldı. Muhtarlık için kuzenlerini katlettiler Gündem
Seçim kavgası can aldı. Muhtarlık için kuzenlerini katlettiler
Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu seyyar sandıkta kullandı Yerel Haberler
Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu seyyar sandıkta kullandı