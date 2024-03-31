Oy vermeye giderken telefonunuza gelen bu mesaja dikkat. Cumhurbaşkanlığı uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Oy vermeye giderken telefonunuza gelen bu mesaja dikkat. Cumhurbaşkanlığı uyardı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi oy kullanmaya giderken vatandaşları telefonlara gelen bu mesaja dikkat etmeleri konusunda uyarı yaptı.

Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah saatlerinden itibaren 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi vatandaşları oy kullanmaya giderken uyardı. Oy kullanacak vatandaşlar "oltalama" riskine karşı uyarıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada şunlar yer alıyor:

Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir.

Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz.

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