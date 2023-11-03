Öykü Karayel ile İlker Kaleli'yi buluşturan diziden ilk kare geldi

Yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği, Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getiren "Arak" dizisinin ilk karesi basınla paylaşıldı.

Öykü Karayel ile İlker Kaleli'yi buluşturan diziden ilk kare geldi

“Arak” dizisinin çekimleri hafta sonu başladı. Show TV’de seyirciyle buluşacak olan Most Production imzalı dizinin yapımcılığını Murat Can Oğuz üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Öykü Karayel ve İlker Kaleli’yi ilk kez bir araya getiren dizinin ilk karesi basınla paylaşıldı.

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Dizinin güçlü kadrosunda Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

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“Cebinden cüzdan çalan mı hırsız? Cebine para koyup hayatını çalan mı?” sloganıyla çekilen Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor. İlker Kaleli‘nin Kara; Öykü Karayel‘in Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkacağı Arak’ın konusu ise şöyle:

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar’ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir. Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul’a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

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