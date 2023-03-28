28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Muharrem İnce'ye bir tepki de ünlü sunucudan geldi. Öykü Serter. Sana verdiğim o lanet...

Muharrem İnce'ye bir tepki de ünlü sunucudan geldi. Öykü Serter. Sana verdiğim o lanet...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ünlü isimlerin hedefinde... Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri gibi isimlerden sonra Öykü Serter de sert bir çıkışta bulundu. Serter ağır ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:01
Takip Et

Öykü Serter. Sana verdiğim o lanet... Muharrem İnce'ye bir tepki de ünlü sunucudan geldi.

Muharrem İnce'ye bir tepki de ünlü sunucudan geldi. Öykü Serter. Sana verdiğim o lanet...
+
Aa
-

Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter seçim gündemine tepkisin kalmadı. Twitter hesabından Muharrem İnce'yi etiketleyerek paylaşımlar yapan Öykü Serter sert ifadeler kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği basın toplantısında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri hedef alarak "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar" demişti.

"KENDİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu sözleri tepki çeken İnce daha sonra ise özür dilemişti. Ancak özür yeterli gelmedi. Ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Nankörsünüz ancak buna yararsınız ve bu kadarsınız" diyen Serter devamında "Sizinle de hesaplaşacak ve sonsuza dek unutacağız. Işıltılı günlerinizin son demleri, lüzumsuz popülaritenizin tadını çıkarın. Sanatçı değilim insanım, iyi niyetliyim ama aptal değilim. Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum. O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum. Sana verdiğim o lanet oy için de kendimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
3
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
6
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.