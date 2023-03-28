Muharrem İnce'ye bir tepki de ünlü sunucudan geldi. Öykü Serter. Sana verdiğim o lanet...

Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter seçim gündemine tepkisin kalmadı. Twitter hesabından Muharrem İnce'yi etiketleyerek paylaşımlar yapan Öykü Serter sert ifadeler kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği basın toplantısında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri hedef alarak "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar" demişti.

"KENDİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu sözleri tepki çeken İnce daha sonra ise özür dilemişti. Ancak özür yeterli gelmedi. Ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Nankörsünüz ancak buna yararsınız ve bu kadarsınız" diyen Serter devamında "Sizinle de hesaplaşacak ve sonsuza dek unutacağız. Işıltılı günlerinizin son demleri, lüzumsuz popülaritenizin tadını çıkarın. Sanatçı değilim insanım, iyi niyetliyim ama aptal değilim. Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum. O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum. Sana verdiğim o lanet oy için de kendimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.