Oyların yeniden sayılmasını isteyen bir grup genç YSK önünde gözaltına alındı

Ankara'da YSK binası önüne giderek oyların yeniden sayılmasını talep ederek, yaşananları protesto etmek isteyen bir grup genç gözaltına alındı.

Oyların yeniden sayılmasını isteyen bir grup genç YSK önünde gözaltına alındı

14 Mayıs seçimlerinin sonrasında usulsüzlük tartışmalarının gündeme gelmesiyle, bir grup seçmen, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu merkez binasının önünde nöbete başladı.

Nöbetlerini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran gençler #OyumuÇalmaYSK #oylaryenidensayılsın etiketleri kullandı.

"AYNI HUKUKSUZLUĞUN BİR SENE DAHA KURBANI OLMAYACAĞIZ"

Seçmen adına açıklama yapan bir kişi,, "Oylarımızın ve irademize sahip çıkacağız ve aynı hukuksuzluğun bir sene daha kurbanı olmayacağız" diyerek herkesi bulundukları illerdeki YSK binalarının önünde adalet nöbeti yürütmeye davet etti.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Başlattıkları "Demokrasi nöbeti" eyleminin ardından gözaltına alınan seçmenler adına konuşan genç, gözaltı aracında yaptıklarının yasal olduğunu ve herkesin desteğini beklediklerini belirtti.

Öte yandan Gençlik Kazanacak adlı sosyal medya hesabı da YSK önünde gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılmasını isterken, gözaltına alındıkları anın videosunu paylaştı.

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