Öyle bir hareket yaptı ki: Zaha Manchester United taraftarlarını çıldırttı

Editör: Barış Atakan

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerken maçı öne çıkan oyuncularından biri de Wilfried Zaha'ydı.

Manchester United, 17. dakika Höjlund ile öne geçti. 23. dakikada sahneye çıkan Zaha ise beraberlik golünü attı.

Zaha golü attıktan sonra Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.

Zaha'nın bu hareketinin ardından tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Zaha maçtan sonra ise şunları söyledi:

"Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak... Bu gece, büyük bir gece. Bu takımın inancı var. Bu kadro hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Galatasaray taraftarı beni sevdi. Oynamadığım, sakatlığımın olduğu zaman da beni sevdi. Eğer bir kulüp beni seviyorsa, ben de bu sevginin karşılığını sahada göstermek için elimden geleni yaparım."