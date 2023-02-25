Strateji ve taktik arasındaki fark.

Küçük bir kızın dama oynadığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Son taşına kadar sabırla rakibini tuzağına çeken kızın, son taşına geldiğinde rakibinin bütün taşlarını tek bir hamleyle aldığı görüntüler izleyenleri de hayrete düşürdü.

Kızın son taşına kadar beklemesi, kalabalığın ya da gücün değil, aklın ve zekanın daha üstün olduğunu gösterdi.

Kızın kendinden emin bakışları dikkat çekerken, kızın arkasındaki çocuğun sırtında "Türkiye" yazısının olması olayın uluslararası bir müsabakada gerçekleştiği ihtimalini güçlendiriyor. Videonun hangi tarihte çekildiği ise bilinmiyor.

DAMA NEDİR?

İki kişinin karşılıklı olarak oynadığı, dama taşlarla hamle yapma oyunudur. Dama tahtası genellikle 8X8 şeklindedir. 10X10 ve 12X12 tahta çeşitleri de vardır. İki farklı renkteki taşların (siyah ve beyaz) karşı tarafa sürüklenmesiyle oynanır. Amaç, ileriye gidip farklı hamleler yapmak ve karşıdaki kişinin taşlarını almaktır.

DAMA NASIL OYNANIR?

Popüler olan dama tahtası kareleri 64 adetten oluşur. Kareler siyah ve beyaz olmak üzere 32'şer şekilde ikiye ayrılır. Her oyuncunun siyah veya beyaz toplam 16 taşı bulunur. Taş dizilimi gerçekleştirdikten sonra oyun başlar. Taşlar birer sırayla, karşı tarafa ilerletilir. Örneğin; ilk sıra beyaz taşlı taraftaysa, beyaz ilk hamleyi yapar. Ardından siyah taşlı taraf hamlesini gerçekleştirir. İleri götürme şeklinde olan hamlelerde amaç, karşıdakinin taşlarını almak ve rakip sahaya gidip dama yapmaktır.

DAMA KURALLARI

Dama türleri birbirlerinden farklı olduğundan, kurallar değişebilir. Ülkemizde en çok oynanan Türk daması kuralları şu şekildedir.

- İki kişilik oynanan oyunda oyuncu, kaldırdığı taşı oynamak durumundadır. Bundan vazgeçemez veya taşını geri koyamaz.

- Rakibin taşını alma hamlesi doğmuşsa, bunun alınması zorunludur. Taş almama veya başka hamle yapma kural dışıdır.

- Birkaç yöne taş alma durumu oluşursa, oyuncu çok olan yönde hamle yapabilir.

- Dama sektirme kural dışıdır. Sektirilemez.

Ülkemizde yaygın olarak oynanan damanın kuralları bu şekildedir. Profesyonel oyunlarda bu kurallar uygulanır.

DAMA DİZİLİŞİ

Dama taşlarının dizilişi oldukça kolaydır. 16 beyaz ve 16 siyahtan oluşan taşlar için ilk olarak taraf belirlenir. Taşlar geride 1, ileride iki sıra boş kalmak kaydıyla ikişer şekilde dizilmeye başlanır. Bir diğer değişle, dizimde arka sıranın tamamı boş bırakılır. Ön sırada ise 2 sütun boşta kalır. Bunun amacı hamle yapabilmenin olanaklı hale gelmesidir. Oyun diziliş tamamlandıktan sonra başlar ve hamleler yapılır.