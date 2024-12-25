Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumun duyanları çıldırttı! "Asgari ücrete üzülmesinler..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve 2025 yılında verilecek asgari ücret tutarının 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı. Dün yapılan açıklama sonrası asgari ücrete yönelik siyasilerden farklı tepkiler sürerken asgari ücrete dair ilginç bir yorum Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi.

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Buket Aydın Soruyor programında TV100'de konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücrete yapılan ce yetersiz bulunan zammı değerlendirdi. Erbaş'ın yorumu tepki çekti.

"KURU FASULYE DE PROTEİN VAR"

Oytun Erbaş "Fakir hayat en sağlıklı hayat" ve "Kuru fasulye de protein, et de protein" yorumları çok eleştirildi.

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Oytun Erbaş konuşmasında "Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulyede protein ette protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. Bunun sonu yok ki. Ayakkabılar… Yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben" dedi.