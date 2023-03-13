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Kripto para dolandırıcılığında yeni yöntem: FBI uyardı

FBI (Federal Soruşturma Bürosu), play to earn (oynayarak kripto para kazandıran) bazı yazılımlarda kripto para dolandırıcılığı bulunduğuna dikkat çekerek uyarı yaptı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:58
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Oyun oynayarak kripto para kazandıran dolandırıcılık yöntemine dikkat

Kripto para dolandırıcılığında yeni yöntem: FBI uyardı
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Blokchain teknolojisi, finans sektörü başta olmak üzere birçok farklı alanda gelir modellerinin oluşturulmasında büyük rol oynuyor.

Fintech girişimleri, blokchain teknolojisi sayesinde belirli görevleri tamamlayan kişilere kripto para ödülü veren oyunlar geliştirmektedir.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; FBI, dolandırıcıların kullanıcılar ile doğrudan temas kurarak “sahte” oyunları oynamaya ikna ettiğini ifade etti.

Yetkililer, “Dolandırıcılar, oyuncuların animasyonlu bir çiftlikte mahsul yetiştirmek gibi bazı etkinlikler karşılığında kripto para birimi ödülleri kazandığı iddia edilen bir oyuna dahil ediyor. Bu oyuna giriş yapabilmek ve para kazanabilmek için kullanıcılardan belirli kripto para cüzdanlarına transfer yapılması isteniyor.” dedi

Yetkililer, dolandırıcıların belirli aşamaları tamamlayan kullanıcılara düşük miktarda kripto para transferi gerçekleştirerek inandırıcılığı artırdığını açıkladı. Belli bir seviyeden sonra sisteme para yatırılması gerektiğine ikna eden dolandırıcılar, bu yöntem sayesinde yüz binlerce kişiden kripto para almayı başardı.

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