Oyun sektörü için iyi haber! Özel fırsatlar sunulacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç yıl boyunca devam edecek anlaşmayla Avrupa'daki kullanıcıların oyun deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Visa, Ubisoft işbirliğiyle Türkiye dahil Avrupa'daki Visa kart sahiplerine, "Just DanceTM 2025" de dahil olmak üzere, dünyaca sevilen oyunlarda özel içerikler, Ubisoft+ avantajları ve oyun kodları sunacak. Tüm bu avantajlar Visa'nın özel kampanyaları aracılığıyla seçili kullanıcılarla buluşacak.

İşbirliği, gelecek üç yıl boyunca iki şirketin ortak girişimleri ile "gaming"in ötesine geçen inovasyonların önünü açacak. Heyecanla beklenen "Just DanceTM"in tanıtımı ise Team Visa futbolcusu Kika Nazareth'in yer aldığı özel kutlama dansıyla taçlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, gerçekleştirdikleri işbirliğiyle, ödemeler alanındaki uzmanlıklarını oyun dünyasına taşıyacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Uzun yıllar spor ve eğlence alanlarında imza attıkları başarılı sponsorlukları ve işbirliklerini, oyun sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmenin heyecan verici olduğunu aktaran Mümin, "Bu işbirliğiyle oyunsever Visa kart sahiplerine çok özel fırsatlar sunacağız. Hem Visa hem de Ubisoft için oldukça heyecan verici olacağına inandığımız bu yolculuğu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ubisoft Stratejik Ortaklıklar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Earl, "Visa kart sahiplerine özel oyun içi içerikler sunmak amacıyla Visa ile imza attığımız işbirliğimizin heyecanı içerisindeyiz. Oyunseverlere daha fazla avantaj sunmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.