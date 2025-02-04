Oyuncak silahı gerçek sanıp çocuğu öldürdü. 78 yaşındaki emekli adam katil oldu

Arjantin, başkent Buenos Aires'te çekilen görüntülerle sarsıldı. 27 Ocak'ta evinden çıkan 78 yaşındaki bir emekli başına gelecek olaydan habersiz aracına bindi.

Emekli adamın aracının yanında gelen kamyonetten inen 15 yaşındaki bir çocuk, elindeki kuru sıkı tabancayı adama doğrultarak onu soymaya çalıştı.

Aracında duran 3.57 Magnum tabancasını alan adam, 15 yaşındaki çocuk soyguncuyu kafasından ve göğsünden vurarak öldürdü. Ardından da kamyoneti kullanan ve yanında oturan diğer 2 soyguncuya 3 el ateş etti.

Kamyoneti kullanan kişi yanındaki arkadaşıyla kaçmayı başardı. Otomobille kaçan iki kişi polis tarafından aranıyor. Resmi makamlar, olayı çete üyeleri tarafından gerçekleştirilen bir soygun girişimi olarak değerlendirdi.

Olay sonrası emekli adam polislere ifade verdi. Savcı Diego Rulli, kendini savunan yaşlı adama dava açılmayacağını duyurdu. Arkadaşları, öldürülen genci "Harika bir insandı" diyerek andı.

Viral olan görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Arjantin'in başkentindeki güvenlik durumu sorgulanıyor. Yine ocak ayında Buenos Aires'te meydana gelen bir olayda, motosiklet çalmaya çalışan bir çocuk vurularak öldürülmüştü.