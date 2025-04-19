Oyuncu, arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oyuncu, arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

İstanbul'da oyuncu Sevil Akdağ tarafından evinde defalarca bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesini ailesi Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, açıklamalarda bulundu.

İstanbul Fatih'te dizi oyuncusu Sevil Akdağ tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Kırav'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından babasına teslim edildi.

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Adli Tıp Kurumu önünde açılamalarda bulunan Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, "Dün gece eğlenmeye çıkmış ikisi. Ablam kendisini eve davet etmiş. Eve geldikten sonra eğlenmişler. Daha sonrasını polislerden öğreneceğiz ama büyük bir kavga olmuş. 30 tane bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye. İntihar girişimde bulunmuş diye bir haber duyduk. İyi ki ölmemiş çünkü cezası hemen olmamalı diye düşünüyorum. Cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Cenazenin bugün Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Oyuncu arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

Oyuncu arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

Oyuncu arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

Oyuncu arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

Oyuncu arkadaşını öldürmüştü! Cenazesi aileye teslim edildi

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