Ata Demirer'den köpeklere dair ilginç tespit. Emin ol

Son zamanlarda sadece filmleriyle değil verdiği kilolarla da gündemdeki yerini koruyan Ata Demirer, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Kimi zaman gündelik hayatına dair bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Demirer, kimi zaman da dikkat çeken bir mesajı takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Büyük bir deniz aşığı olan ve yaz aylarını teknesinde geçiren Ata Demirer, bu defa köpekler üzerine dikkat çeken satırlar yazdı.

Bir köpeği severken görüldüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer şunları yazdı:

"Çok güzeller çok... Bunlarda nasıl bir hissetme yeteneği varsa ilk bana geldi sevdirdi. Köpek birine kızıyorsa emin ol sen de kızacaksın bir gün!"