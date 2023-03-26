26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ata Demirer'den köpeklere dair ilginç tespit. Emin ol

Ata Demirer'den köpeklere dair ilginç tespit. Emin ol

Ata Demirer, Bursa Bülbülü adlı filmiyle kendisinden söz ettirmeye devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle olan etkileşimini devam ettiriyor. Demirer, son olarak köpeklere dair çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 00:16
Takip Et

Oyuncu Ata Demirer paylaştığı fotoğraf üzerinden köpeklere dair tespitte bulundu

Ata Demirer'den köpeklere dair ilginç tespit. Emin ol
+
Aa
-

Son zamanlarda sadece filmleriyle değil verdiği kilolarla da gündemdeki yerini koruyan Ata Demirer, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Kimi zaman gündelik hayatına dair bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Demirer, kimi zaman da dikkat çeken bir mesajı takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Büyük bir deniz aşığı olan ve yaz aylarını teknesinde geçiren Ata Demirer, bu defa köpekler üzerine dikkat çeken satırlar yazdı.

Bir köpeği severken görüldüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ata Demirer şunları yazdı:

"Çok güzeller çok... Bunlarda nasıl bir hissetme yeteneği varsa ilk bana geldi sevdirdi. Köpek birine kızıyorsa emin ol sen de kızacaksın bir gün!"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
3
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
4
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
5
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı
7
﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı
﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı
﻿Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı
﻿Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı
﻿Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı
﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı
﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı
﻿Tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı
﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama
﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama
﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda yaralı var
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda yaralı var
﻿İki otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda yaralı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.