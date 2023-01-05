Oyuncu Aybüke Pusat erkeklerin kötü huyunu açıkladı

27 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat, yoğunluğundan dolayı WhatsApp gruplarına girmediğini, girince de çok şaşırdığını söyledi.
Kadınlardan çok erkeklerin dedikodu yaptığını ve onların bu huyunu hiç sevmediğini söyleyen Aybüke Pusat sözlerine şöyle devam etti: ''Tamam belki tüm erkekler değil ama yine de geneli çok dedikoducu''
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