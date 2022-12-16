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Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozla gündem oldu. Tüzünataç'ın bacağını duvara yaslayarak verdiği pozu gören meslektaşı Özge Özpirinçci, "Bebeleri pistten alalım" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:30
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Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, derin yırtmaçlı elbisesiyle paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı
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Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Kurşun gibi başarılı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak siyah pullu elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

BACAĞINI DUVARA YASLAYARAK POZ VERDİ

Instagram'da 509 bin takipçisi bulunan Berrak Tüzünataç, derin bacak dekolteli transparan elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren Tüzünataç, bacağını duvara yaslayarak verdiği pozla da dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyuncunun iddialı pozlarına Özge Özpirinçci de sessiz kalamadı. Tüzünataç'ın bacak dekolteli pozunu yorum yapan Özpirinçci, "Bebeleri pistten alalım" ifadelerini kullandı.

 

 

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