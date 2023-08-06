Oyuncu Bora Akkaş baba oldu

''Geniş Aile" dizisiyle şöhreti yakalayan Bora Akkaş, Oben Alkan ile geçtiğimiz şubat ayında Milano'da dünya evine girmişti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, bu sabah kızlarına kavuştu.

Oyuncu Bora Akkaş baba oldu

Oyuncu Bora Akkaş , yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Şubat 2023'ta İtalya'nın Milano şehrinde nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten, geçtiğimiz aylarda güzel haber gelmişti.

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İlk çocuklarını bekleyen çift, hamilelik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurmuştu.

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'BEŞ KÜÇÜK BARNAKCIK'

Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" notuyla yayınlamıştı.

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İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Bora Akkaş baba oldu… Oyuncunun eşi Oben Akkaş bu sabah doğum yaptı. Çift dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.

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