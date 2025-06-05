Oyuncu çift Ece Dizdar ile Serdar Orçin evleniyor! Geri sayım başladı

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Oyuncu çift Ece Dizdar ile Serdar Orçin evleniyor! Geri sayım başladı

Ünlü oyuncu Ece Dizdar uzun süredir kendisi gibi oyuncu Serdar Orçin ile aşk yaşıyordu. Geçen ay beraberliklerinin 5. yılını kutlayan ikili 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Ece Dizdar ile Serdar Orçin çifti evleniyor. Mutlu beraberlikleriyle dikkat çeken çift, 20 Haziran’da evlenecek. Ünlü çift düğün hazırlıklarına başladılar.

Sosyal medya sayfasından “Geri sayım” sayan Ece Dizdar ve Serdar Orçin Fenerbahçe’de ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün yapacak.

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20 HAZİRAN’DA NİKAH MASASINA OTURACAK

İkili düğün davetiyelerini yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı bile. Ece Dizdar ile Serdar Orçin çifti 20 Haziran'da nikah masasına oturacak.

Ece Dizdar daha önce katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şu açıklamaları yapmıştı; "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar'ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" ifadelerini kullandı.

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