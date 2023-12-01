Oyuncu çiftin 4 yıllık evliliği tek celsede bitti. İhanet görüntüleri olay olmuştu

Geçtiğimiz ay rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile Tv100 kameraları tarafından görüntülenen Elit Andaç Çam eşi Aziz Caner İnan ile anlaşmalı şekilde boşandı.

Tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Yaklaşık üç aydır devam eden dava Pazartesi günü ile Adalar Adliyesi’nde görülürken üç yıllık evlilik tek celsede bitti. Çift birbirinden herhangi bir talepte bulunmazken adliye önünden dostça ayrıldılar.

Elit Andaç Çam'ın, boşanma aşamasındayken geçtiğimiz ay rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.