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Ünlülerin saç reklamı borsası gittikçe yükseliyor

Dilan Çiçek Deniz'in ünlü bir şampuan markası ile 5.5 milyonluk bir reklam anlaşması yapmıştı. Şimdi de Demet Özdemir'in başka bir şampuan markasıyla 7 milyonluk anlaşma yaptığı iddia edildi

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:09
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Oyuncu Demet Özdemir 7 milyonluk reklam anlaşması yaptı

Ünlülerin saç reklamı borsası gittikçe yükseliyor
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Son dönemlerde ekranlarda yıldızı parlayan oyuncular, ünlü markaların ve reklamcıların da gözdesi olmuş durumdalar. Birbirinden astronomik ücretler karşılığında markaların reklam yüzü olan oyuncularda bu durumdan oldukça memnun.

YILLIK 5.5 MİLYON ALACAK

Önceki Gün ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in dünyaca ünlü bir şampuan markasıyla yıllık 5.5 milyon liralık reklam anlaşması için el sıkıştığı duyurulmuştu

 

YILLIK 7 MİLYON LACAK

Hemen akabinde  güzel oyuncu Demet Özdemir'inde reklam yüzü olduğu şampuğan markasıylaanlaşma tazelediği ve yıllık 7 milyon lira karşılığı el sıkıştıkları iddia edildi.

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