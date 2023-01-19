Ünlülerin saç reklamı borsası gittikçe yükseliyor

Son dönemlerde ekranlarda yıldızı parlayan oyuncular, ünlü markaların ve reklamcıların da gözdesi olmuş durumdalar. Birbirinden astronomik ücretler karşılığında markaların reklam yüzü olan oyuncularda bu durumdan oldukça memnun.

YILLIK 5.5 MİLYON ALACAK

Önceki Gün ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in dünyaca ünlü bir şampuan markasıyla yıllık 5.5 milyon liralık reklam anlaşması için el sıkıştığı duyurulmuştu

YILLIK 7 MİLYON LACAK

Hemen akabinde güzel oyuncu Demet Özdemir'inde reklam yüzü olduğu şampuğan markasıylaanlaşma tazelediği ve yıllık 7 milyon lira karşılığı el sıkıştıkları iddia edildi.