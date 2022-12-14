Oyuncu Dolunay Soysert ve Beşiktaş eski başkanı, Serdar Bilgili arasında yeni bir aşk iddiası

Geçen hafta sonu Cahide Palazzo’da Linet rüzgarı esti. Linet, sesi ve sahnesiyle konukları kendinden geçirirken, meraklı gözler bir masada oturan Serdar Bilgili ve Dolunay Soysert’i markaja almış. Ünlü işadamının daha geçen aylarda Defne Samyeli ile görüntülenmesi nedeniyle de kafalar fena halde karışmış.

Hürriyet/Kelebek'in haberine göre, bu kez güzel oyuncu Dolunay Soysert’i yakın markajına alan Serdar Bilgili’nin keyfinin bir hayli yerinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Gece boyunca “Defne Samyeli’yi çabuk unuttu” yorumları yapılırken, ikili meraklı gözlere aldırmadan gönüllerince eğlenmiş.



