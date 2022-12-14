14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Dolunay Soysert ve Beşiktaş eski başkanı, Serdar Bilgili arasında yeni bir aşk iddiası

Oyuncu Dolunay Soysert ve Beşiktaş eski başkanı, Serdar Bilgili arasında yeni bir aşk iddiası

Serdar Bilgili, Defne Samyeli’ni çabuk unuttu. Ünlü iş adamı, geçtiğimiz günlerde oyuncu Dolunay Soysert ile Linet’i dinlemeye gitti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:56
Takip Et

Oyuncu Dolunay Soysert ve ünlü iş insanı ve Beşiktaş eski başkanı, Serdar Bilgili arasında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Oyuncu Dolunay Soysert ve Beşiktaş eski başkanı, Serdar Bilgili arasında yeni bir aşk iddiası
+
Aa
-

Geçen hafta sonu Cahide Palazzo’da Linet rüzgarı esti. Linet, sesi ve sahnesiyle konukları kendinden geçirirken, meraklı gözler bir masada oturan Serdar Bilgili ve Dolunay Soysert’i markaja almış. Ünlü işadamının daha geçen aylarda Defne Samyeli ile görüntülenmesi nedeniyle de kafalar fena halde karışmış.

Hürriyet/Kelebek'in haberine göre, bu kez güzel oyuncu Dolunay Soysert’i yakın markajına alan Serdar Bilgili’nin keyfinin bir hayli yerinde olduğu da gelen bilgiler arasında. Gece boyunca “Defne Samyeli’yi çabuk unuttu” yorumları yapılırken, ikili meraklı gözlere aldırmadan gönüllerince eğlenmiş.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
1
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
2
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
4
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
6
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
﻿Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
﻿Park halindeki otobüs yandı. O anlar kameralara yansıdı
﻿Zamansız uykudaki ölümcül tehlike ortaya çıktı
﻿Zamansız uykudaki ölümcül tehlike ortaya çıktı
﻿Zamansız uykudaki ölümcül tehlike ortaya çıktı
﻿İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
﻿İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
﻿İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
﻿Morg girişinde trafik kazası
﻿Morg girişinde trafik kazası
﻿Morg girişinde trafik kazası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.