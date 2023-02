Oyuncu Eda Ece. Türk halkı sendeki yürek kimsede yok

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti.

Ünlüler dünyası da hem sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara destek verirken, hem de yıkıcı depremden etkilenen 10 il için maddi yardımda bulunuyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu.

Oyuncu, depremzedeler için alışverişe çıktı. Bulabildiği kadar ilaç, bebek eşyası, erzak, kıyafet ve battaniye alan Eda Ece, vatandaşların afet bölgesi için seferber olması üzerine dükkan raflarında fazla ürün kalmadığını görünce duygusal anlar yaşadı.

'KURTULUŞ SAVAŞI BİZE BÖYLE ANLATILDI'

"Sizi çok seviyorum Türk halkı" diyen Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet dükkanlarında battaniye ve her bulabildiğimi aldım. Gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok! Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı bize. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem''

'BOŞ VERİN BENİM FOTOĞRAFLARIMI'

Oyuncu, "Herkes elindekini vermiş, yardım yığmış durumda. İyi ki halkımız var! Bu kadar takipçi, bakılma niye var sanki, boş verin benim fotoğraflarımı. Günlerdir burayı kullanmaya çalışıyorum, çok da işe yarıyor. Elimden geleni yapıyorum ve herkes yapıyor görüyorum. Herkes koşturuyor. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum" açıklamasını da yaptı.