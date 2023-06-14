Oyuncu Eda Ece'den yeni açıklama geldi. Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekmişti

Dün akşam katıldığı ödül töreninde depremzedelerle ilgili "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" dediği için linç edilen Eda Ece'den yeni açıklama geldi.

Oyuncu Eda Ece'den yeni açıklama geldi. Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekmişti

ELLE Style Avards 2023, dün akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi. Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

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"KİMSENİN ACISIYLA DALGA GEÇMEDİM"
Sözlerinden dolayı linç edilen Eda Ece, dün akşam yaptığı açıklamada "Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. Fesatça ve negatifçe bakmak linççi tayfanın işi. Benim kötü niyetle kimsenin acısını, travmasını tetikleyecek bir şey söyleme amacım asla yoktu" dedi.

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Bugün yeni bir açıklama yaparak kendisine bir özeleştiride bulunan Eda Ece, kimsenin acısıyla dalga geçmediğini belirtti. Ece, açıklamasında "Ben sanki depremzedelerin acısını ve travmasını tiye almış, espri yapmışım gibi lanse ediliyorum. Konuşmanın tamamını dinlemeyenler bana 'bunu da yapamazsın' diyor. Ben kimsenin acısının, travmasının ve felaketinin mizahını yapmadım. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Orada da ben eleştiririm ama siz yönetim şeklinde memnun olduğunuzu söylersiniz bu da sizin görüşünüz olur. Fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü. Ben sadece bunun şakasını yaptım" dedi.

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"YARDIMLARIN LAFINI YAPMADIM, YAPMAM"
Hakkında yapılan "Iban at yardımlarını gönderelim" yorumlarına tepki gösteren oyuncu "Tek üzüldüğüm konu insanların acısını tiye almışım gibi gösterilmek. Benim içimi Allah biliyor. Ben kimsenin kalbini kırmak için yapmadım. 'Iban at da yardımlarını geri gönderelim' diyorlar. Ne alakası var ben yardımın lafını mı ettim? Ben bu konuda espri yapmadım ki zaten. Hiçbir zaman da yapmam. Ben sizden daha hassasım, bu konuyla ilgili sarsıldım. Elinden geleni hala yapan bir insanım, hepinizin yaptığı gibi" şeklinde konuştu.

"KEŞKE KONUŞMANIN SONUNDA HERKESİN KENDİ TERCİHİ DESEYMİŞİM"
Bir konuda kendisini eleştiren oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Benim kendimde özeleştiri yapacağım tek bir konu var. Özgürlükten bahsedip ben özgür olayım deyip başkasının istediğini seçmesinde ve alkışlamasında özgür olmayacak... Bu çifte standart olur, bu yapılamaz. Herkesin görüşü ve destekleyeceği insan kendine. Ben kimsenin hür iradesine karışamam. Keşke konuşmanın sonunda neyse herkesin kendi tercihi deseymişim. İnsanları tiye aldığımı falan da kabul etmiyorum."

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