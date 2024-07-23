Oyuncu Engin Akyürek'in acı günü

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Oyuncu Engin Akyürek'in acı günü

Başarılı oyuncu Engin Akyürek’in avukat kuzeni Ezgi Başak Akyürek Okul, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Engin Akyürek'in amcası Ömer Akyürek’in kızı olan 32 yaşındaki avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ezgi Başak Akyürek Okul'un Sivas yönüne doğru ilerleyen aracı, Refahiye ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada Ezgi Başak Akyürek Okul yaşamını yitirirken, araçta bulunan yedi aylık oğlu Baray Alp Okul ise ağır yaralandı.

Yaralı Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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