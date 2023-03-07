Oyuncu Hayal Köseoğlu Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı

Bursaspor-Amedspor maçı korkunç görüntülere sahne oldu. Savaş alanına dönen maçta Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Annesinin Bursalı, babasının ise Bursa'da devlet kurumunda 15 sene çalıştığını belirten Yöndem, "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bursalı anne, Bursa'ya devlet kurumunda 15 sene hizmet eden babanın, bu vatanın çocuğuyum. Sahaya madde atıp hepsi bu vatanın evladı olan ekmek parası kazanıp ailesine bakan futbolculara terörist deyip yaraladınız, vatanı kurtardınız" dedi.

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Son günlerde sosyal medya hesabından takipçileriyle politik tartışmalara giren oyuncu Hayal Köseoğlu o sözleri paylaştı.

Güzel oyuncu paylaşımında "Irkçılık büyüyen eğitimsiz kitleler, kadın cinayetleri ve cinsiyetçilik; sistem sorunudur ve politiktir" yazdı.