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Oyuncu Hayal Köseoğlu Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı

Olaylı Bursaspor-Amedspor maçı sonrası Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem bir paylaşım yaparak "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum" demişti. Oyuncu Hayal Köseoğlu o sözleri paylaşarak "Irkçılık sistem sorunudur" dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:47
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Oyuncu Hayal Köseoğlu Amedsporlu Muhammedin'in sözlerini paylaştı

Oyuncu Hayal Köseoğlu Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı
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Bursaspor-Amedspor maçı korkunç görüntülere sahne oldu. Savaş alanına dönen maçta Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Annesinin Bursalı, babasının ise Bursa'da devlet kurumunda 15 sene çalıştığını belirten Yöndem, "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bursalı anne, Bursa'ya devlet kurumunda 15 sene hizmet eden babanın, bu vatanın çocuğuyum. Sahaya madde atıp hepsi bu vatanın evladı olan ekmek parası kazanıp ailesine bakan futbolculara terörist deyip yaraladınız, vatanı kurtardınız" dedi.

PAYLAŞIMI PAYLAŞTI..

Son günlerde sosyal medya hesabından takipçileriyle politik tartışmalara giren oyuncu Hayal Köseoğlu o sözleri paylaştı.

Güzel oyuncu paylaşımında "Irkçılık büyüyen eğitimsiz kitleler, kadın cinayetleri ve cinsiyetçilik; sistem sorunudur ve politiktir" yazdı.

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