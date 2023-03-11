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Oyuncu Hazım Körmükçü'den samimi itiraflar

Dedesi Türk Tiyatrosu’nun usta isimlerinden Hazım Körmükçü ile aynı ismi taşıyan ünlü oyuncu, Körmükçü soyadının taşımanın hem onurunu hem de zorluğunu yaşadığını söyledi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:44
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Oyuncu Hazım Körmükçü'den samimi itiraflar.

Oyuncu Hazım Körmükçü'den samimi itiraflar
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Hazım Körmükçü, Yeşilçam efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programında konuk oldu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan, tiyatrocu bir aileden gelen Hazım Körmükçü, "Dedemi tanıma şerefine nail olamadım. Yaşım tutmadı çünkü. Babam altı yaşındayken dedem rahmetli olmuş. Beş bin kişiye yakın bir kalabalıkla uğurlanmış dedem. Öldüğüne hiç kimse inanmamış, 1 Nisan 1944’te rahmetli olmuş dedem. Meslektaşları, sevenleri 'Hazım Bey yine şaka yapıyor' demişler" şeklinde konuştu.

Dedesi Hazım Körmükçü, babası Okay Körmükçü ile birlikte üç kuşaktır bu mesleği yapan ünlü isim, "Kardeşim Pelin ile birlikte üç kuşaktır oyuncu olan bir ailenin ferdiyiz. Tabii genlerde var. Pelin beni en çok güldüren kişidir. Komedi yanı çok yüksektir. Normal gündelik yaşantısındaki enerjisi çok fazla, çok aktiftir" dedi.

"HERKESİN HAYATTA BİR KIRILMA NOKTASI VARDIR"

58 yaşında olmasına rağmen hala Körmükçü soyadının taşımanın hem onurunu hem de zorluğunu ve sorumluluğunu yaşadığını ifade eden Hazım Körmükçü, "Dedem gerçekten zamanında yapmış olduğu işlerde öylesine çıtayı yükselten bir oyunculuk sergilemiş ki şimdi aynı ismi ve soyadı taşıyan torunu olarak bu mesleği icra etmek, beklentileri ister istemez arttırıyor. Benim yaptığım işte kötü gibi ya da başarısız olmak gibi bir lüksüm yok, şansım yok. Ama şükürler olsun ki tiyatroda özellikle 86-87 konservatuardan mezun olmadan önce İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na seçildim. O da bir şans oldu. Herkesin hayatta bir kırılma noktası vardır" ifadelerini kullandı.

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