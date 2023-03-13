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İlayda Alişan ve Cemal Can Canseven aynı projede buluşuyor.

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Survivor 2020 şampiyonu DJ Cemal Can Canseven tanınmış bir spor markasının yeni reklam yüzü oldular

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:06
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Oyuncu İlayda Alişan ve Cemal Can Canseven aynı projede buluşuyor.

İlayda Alişan ve Cemal Can Canseven aynı projede buluşuyor.
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Türkiye’nin önde gelen spor malzemeleri tedarikçi firması bünyesine eklediği yeni  markasının tanıtım yüzü olarak son dönemin parlayan yıldızı İlayda Alişan ve ekranların sevilen ismi Cemal Can Canseven’le anlaştı.

İki başarılı isim İlayda Alişan ve Cemal Can Canseven ile ses getirecek önemli bir işbirliği projesine gidilirken,önümüzdeki günlerde birlikte objektif karşısına geçecekler…

 

Spor Malzemeleri tedarikçi firması, dünyaca bilinen spor giyim markalarının ürünlerini 14 farklı ülkede 32 farklı firmaya pazarlayarak sektördeki öncü firmalar arasında yer alıyor.

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