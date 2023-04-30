Oyuncu Melis Sezen yeni sevgilisi ile görüntülendi

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisindeki Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor. Rol aldığı dizilerle sık sık konuşulan oyuncu bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

GECE BOYUNCA DANS ETTİLER

Erol Köse'nin haberine göre, güzel oyuncu Melis Sezen'in bir süredir iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. Eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çeken Sezen, gece boyunca Bingöl ile samimi şekilde dans etti. Sevgilisiyle eğlenen Sezen'den görüntülere henüz bir açıklama gelmedi.