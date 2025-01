Oyuncu Meltem Miraloğlu para kazanmak için temizlik yapıyor!

2011 yılında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'de rehin tutulduğunu belirterek yardım çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ekonomik olarak dibe vurduğu ve bir markette çalışmaya başladığı öğrenildi.

KENDİSİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK BİRİYLE EVLENMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli bir Amerikalı ile evlenerek ABD'ye taşındı.

Ekim ayında yayınladığı bir video ile ABD'de rehin tutulduğunu, kimlik ve belgelerinin çalındığını belirten Miraloğlu, takipçilerinden ve yetkili kurumlardan yardımcı olmalarını talep etmiş, ABD vatandaşlığı alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini belirtmişti.

MARKETTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gazeteci Onur Akay, bugünkü yazısında Meltem Miraloğlu’nun son durumunu paylaştı.

Miraloğlu'nun Patrick Grady ile boşandıktan sonra İllinois eyaletinden ayrıldığı ve New Jersey eyaletine yerleştiğini ifade edilirken, burada bir markette kasiyerlik yaparak hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Bölgede yaşayan Türkler, Miraloğlu'nun gittiği her yerde ve girdiği her işte büyük sorunlar yarattığını, kimsenin sözünü dinlemediğini ve bu nedenle sık sık işten kovulduğunu öne sürdü.

TEMİZLİK İŞLERİ DE YAPIYOR

Ünlü oyuncunun dönem dönem temizlik işleri ya da Türk yemekleri yaparak para kazandığı öğrenilirken, ABD'de kaçak olarak yaşayan Miraloğlu'nun parasızlık nedeniyle sık sık otostop çektiği ve ulaşımını bu şekilde sağladığı belirtildi. Ayrıca Miraloğlu'nun bir otostop sırasında bindiği araçtan fotoğrafları paylaşıldı.