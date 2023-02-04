Merve Boluğur sürpriz kararını hayranlarıyla paylaştı

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

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Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Yeni bir sinema filmim olacak. Şimdi sürpriz, adını vermek istemiyorum. Yeni bir şarkı gelmeyecek. Önceliğim sinema filmi olacak."

"Reklamlarım gayet iyi gidiyor. Sosyal medya fenomenliğim iyi gidiyor. Bir de televizyon programı yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.