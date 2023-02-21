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Oyuncu Mine Tugay Hatay'da yaşanan ikinci deprem sonrası isyan etti: O kadar bağış toplandı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler herkesi korkuttu. Samandağ belediye başkanı yayında çadır isteyince Mine Tugay isyan etti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:47
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Oyuncu Mine Tugay Hatay'da yaşanan ikinci deprem sonrası isyan etti

Oyuncu Mine Tugay Hatay'da yaşanan ikinci deprem sonrası isyan etti: O kadar bağış toplandı...
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Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem herkesi korkuttu. Depremin merkez üssü olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söyledi.

Eryılmaz açıklamasında ''Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.

Bu sözler sosyal medyada gündem olduktan sonra Mine Tugay depremlerden günler sonra çadırın olmamasına isyan etti.

Oyuncu Tugay paylaşımında "O kadar yardım toplandı. Belediye başkanı telefon bağlantısında çadır istiyor… Çadır" diyerek sitem etti.

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