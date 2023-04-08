Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı çekici fotoğraflarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanan Mine Tugay yaptığı son paylaşım üzerinden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Son dönemin popüler mutfak gereçlerinden olan bir pişiriciyle ilgili kadınlara bir soru yönelten ve bu model yerine önerebilecekleri farklı bir alternatif olup olmadığını merak eden Tugay erkek takipçileri tarafından cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlandı.

Yaptığı paylaşıma kısa sürede çok sayıda tepki gelince ikinci bir paylaşımda bulunan Tugay, sözlerine açıklık getirmek zorunda kaldı ve erkek takipçilerinin iddia ettiği bir ayrımcılık amacı gütmediğini sadece kadınların daha çok yemek yaptığı için böyle bir soruyu onlara yöneltmeyi uygun gördüğünü söyledi.