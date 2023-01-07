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Nurgül Yeşilçay oturduğu sitenin kararını eleştirdi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oturduğu sitedeki kedi yasağına dair bir paylaşımda bulundu. Yeşilçay sitenin aldığı bu kararı eleştirdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 21:47
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay oturduğu sitenin hayvan kararını eleştirdi

Nurgül Yeşilçay oturduğu sitenin kararını eleştirdi
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Yer aldığı dizi ve filmlerde sergilediği başarılı oyunculukla beğeni kazanan Nurgül Yeşilçay hayvan sevgisi üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yaşadığı sitede sokak kedisi beslemenin yasaklandığını ve bu kararın da miyavlayıp gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığını söyleyen Yeşilçay, parayla alınan hayvanlarla sokak hayvanları arasında ayrım yapıldığını söyledi ve kendisinin martı ve karga da beslediğini ekledi.

İşte hayvanlar arasında bile ayrım yapıldığını gösteren o paylaşım:

"Oturduğum 'elit' site şimdi de kedilere sardı! Beslemeyelimmiş! Miyavlıyorlarmış, bravo bildiniz. Kediler miyavlıyor, köpekler ne yapıyor evet havlıyor, kargalar ise gaklıyor aferin.

Sadece kendi çocuğunu, kedi köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenler, birlik bilinci nedir bilmeyenlere sevgi diliyorum tüm kalbimle.

Bu arada spoiler gibi olmasın ama kedi dışında martı ve kargaları da besliyorum"

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