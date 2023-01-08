Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım

Sosyal medya hesabından eskiye dönük fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü, bikinili bir karesiyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu Özge Borak, bu kareye düştüğü notla yeni tatil planını takipçilerine açıkladı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Özge Borak, Instagram hesabından yaptığı TBT ile takipçilerini 2021 yılında arkadaşıyla çıktığı Maldivler tatiline götürdü. Orada çekilmiş bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Borak, bikinili karesinin altına şu notu düştü:

"Yeni yılın ilk #tbt ‘si gelsin o zaman. Yıl 2021 Ocak ayının sonu, Yeliz’imle tüplü dalış yapmak için Maldivler’e gitmiştik. Hala andığımız, iyi ki gitmişiz dediğimiz en süslü hatıralarımızdandır. Manidar oldu bu #tbt çünkü yine gidiyoruz. Ama nereye? İki güne görürsünüz."