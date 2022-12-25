Minik kızı Mercan ile sahil keyfi yapan oyuncu Burak Yamantürk: Baba kız aşkımız çok büyük...

Oyuncu Özge Özpirinçcii ile meslektaşıBurak Yamantürk, Eylül 2021’de nikah masasına oturmuş, iki ay sonra da anne-baba olmuştu.
Burak Yamantürk geçtiğimiz gün Yeniköy sahilinde 1 yaşına yeni giren kızları Mercan ile sahil keyfi yaparken objektiflere takıldı.
Bisikletle kızını gezdiren oyuncunun keyfi yerindeydi. Burak Yamantürk eşini soranlara "Özge’nin işleri vardı. Mercan’ı bana emanet etti.Baba-kız aşkımız büyük. Baş başa tur atıyoruz" dedi. Özge Özpirinçci daha önce Burak’ın, Mercan’ın her şeyiyle ilgilendiğini söylemişti.
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