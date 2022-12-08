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Pınar Deniz konuşmasını Rihanna'dan kopyaladı. Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Yargı dizisinde canlandırdığı karakterle, 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde yılın kadın oyuncusu ödülüne layık görülen Pınar Deniz'in ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşma çok konuşulmuş ve Deniz'in sevenleri bile oyuncunun nasıl bir mantık kurduğunu anlamamıştı. Sosyal medyanın konuştuğu başka bir iddia ise Deniz'in konuşmasını Rihanna'dan kopyaladığı yönünde oldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 00:51
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Oyuncu Pınar Denizin ödül töreninde yaptığı konuşmayı Rihannadan kopyaladığı iddia edildi

Pınar Deniz konuşmasını Rihanna'dan kopyaladı. Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
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Pınar Deniz’in Altın Kelebek’te yaptığı konuşmayı Rihanna’nın 5 yıl önce Harvard’da yaptığı bir konuşmadan kopyaladığı iddia edildi. Deniz, 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde yılın kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu ödülünü alırken yaptığı konuşma ile sosyal medyada alay konusu oldu. Oyuncu olmaya karar verirken bir filmden etkilendiğini ve dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapması gerektiği fikrinin kendisinde oluştuğunu belirten Pınar Deniz için, alay içerikli paylaşımlar yapıldı.

Deniz konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

"İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim."

SOSYAL MEDYADA RIHANNA İDDİASI

Pınar Deniz'in yaptığı bu konuşmayı, şarkıcı Rihanna'nın 5 yıl önce yaptığı bir konuşmaya benzeten sosyal medya kullanıcılarıysa yaptıkları çok sayıda paylaşımla iddialarını ispatlamaya çalıştı.


İşte Rihanna'nın yaptığı o konuşma:

"5 veya 6 yaşındayken TV izlerken bu reklamları gördüğümü ve dünyanın başka yerlerinde diğer çocukların acı çektiğini izlediğimi hatırlıyorum. Ve bilirsiniz, bu reklamlar şöyleydi: 25 cent verebilir, bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz. Ve ben de kendi kendime düşünürdüm. Afrika'daki tüm çocukları kurtarmak için kaç tane 25 cent biriktirebileceğimi merak ediyorum. Ve kendime şöyle derdim, "büyüdüğümde, zengin olduğumda dünyadaki tüm çocukları kurtaracağım"

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