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Oyuncu Wilma Elles'ten depremzede çocuklara ziyaret

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Wilma Elles, burada depremzede çocuklarla buluşup, hediye dağıttı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:34
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Oyuncu Wilma Elles'ten depremzede çocukları ziyaret etti

Oyuncu Wilma Elles'ten depremzede çocuklara ziyaret
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Afetzedelerin yaraları sarılarak bölgede hayatın normale dönmesi amaçlanıyor.

Bu süreçte enkaza dönen şehirlerin de yeniden ayaklanması için büyük bir mücadele veriliyor.
Ünlü isimler de ziyaretlerini sürdürüyor. Burada depremzedelerle bir araya gelen isimler, en büyük ilgiyi ise çocuklara gösteriyor.

Bu isimlerden biri de oyuncu Wilma Elles oldu.  Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca depremzedelerle dayanışma etkinlikleri düzenlendi.
Etkinliğe katılan oyuncu, depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak, oyuncak dağıttı.


 

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