Oyuncu Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Soyulduğunu anlayınca soluğu poliste aldı

Kaynak: Ekran Haber
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla şok yaşadı. Kunt'un ifadesine göre, bir tanıdığı aracılığıyla temizlik işleri için anlaştığı yabancı uyruklu B.R. isimli kadın, evden yaklaşık 500 bin TL değerinde Rolex marka bir saat ile 20 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karıştı.

Ekran Haber'in haberine göre oyuncu Yılmaz Kunt’un yabancı uyruklu temizlikçisi tarafından evinin soyulduğu ortaya çıktı. Kunt soluğu poliste aldı.

Olay, Yılmaz Kunt'un evindeki yatak odasında bulunan değerli eşyalarının çalındığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Kunt, temizlik işleri için bir aylık deneme sürecine aldığı B.R. isimli kadından şüphelendiğini belirterek, durumu derhal emniyet güçlerine bildirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kunt'un şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli B.R.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, B.R. ile yapılan yüz yüze görüşmede çekmeceleri temizlik amacıyla açtığını söylediği paraların bir kısmındaki bandrol eksikliği gibi detaylar üzerine şüphelerin arttığı öğrenildi. Şüphelinin evden ayrıldığı ve telefonla da ulaşılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

