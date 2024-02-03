Ozan Gündoğdu Gaye Erkan’ın gönderilmesindeki sırrı açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gaye Erkan’ın istifa açıklaması üzerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda ‘istifa ettiğini’ açıklayan Hafize Gaye Erkan ile ilgili ‘görevden alınmıştır’ ifadeleri yer aldı.

"REİS KAFAYA KOYMUŞ"

Gaye Erkan’ın bu istifası ve görevden alındığı durumu sonrası ünlü ekonomist Ozan Gündoğdu, söz konusu değişikliği paylaşan BloombergHT’nin twetini alıntıladı ve “Türk tipi başkanlık sisteminin 5’inci yılı doldu, 5’inci TCMB Başkanı da atanmış oldu. Reis kafaya koymuş, düzeltecek ekonomiyi…” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU MEBLAĞ İLE AĞZIMIZI ÇALKALARIZ”

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddia etmiş ve durumu CİMER’e şikayet etmişti. Bu iddiaların ardından Ozan Gündoğdu, “Bu mu skandal?“ diyerek, geçmişte yaşananları hatırlatıp “Biz bu meblağ ile ağzımızı çalkalarız” dedi.

“MEVCUT REJİMİN MAKUL OLANA TAHAMMÜLÜ KALMADI”

Merkez Bankasının ilk kadın başkanı olan Gaye Erkan’ın yalnızca 8 ay görevde kalmış olması detayını hatırlatan Ozan Gündoğdu, son 5 yıl düşünülünce Erkan’ın “makul” bir başkan olduğunu söyledi. Gündoğdu, Gaye Erkan’ın istifa tweetini alıntılayarak “Fakat mevcut rejimin makul olana tahammülü kalmadı. Ortada kurum diye bir şey de kalmadı, tek bir inisiyatif var; o da Recep Tayyip Erdoğan!” ifadelerini kullandı.

"DİKKAT KESİLMEMİZİN NEDENİ BAŞKANIN CİNSİYETİYLE İLGİLİYDİ"

Gündoğdu’nun bu paylaşımı üzerine bir takipçisi “Ozan Bey kadın olması ile bunların ne alakası var? Erkek olsa babası Merkez Bankası çalışanına tokat atsa devam eder miydi etmeli miydi?” diye sordu. Gündoğdu ise bu soruya şu yanıtı verdi:

Erkek olsa babası ya da kocası kendisine iktidar gücü atfetmezdi. Erkek olsa kocası ya da babası bu kadar gündem olamazdı. Çekirdeğimizi kucağımıza alıp “Noolmuş nolmuş?” diye dikkat kesilmemizin nedeni başkanın cinsiyetiyle ilgiliydi. Elbette tek neden bu değil ama “kök” neden bu.

NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini bir tweetle duyurmuştu.

Söz konusu tweette şu ifadeler yer alıyordu:

Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atanırken Resmi Gazete'de ise Gaye Erkan'ın görevden alındığı şu ifadelerle duyurulmuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince başkan yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır"

GAYE ERKAN 2 YIL DAHA MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri 4 yıl olarak belirlenir ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre, Merkez Bankası başkanları performansları yeterli görülmediği takdirde görevden alınabilir.

"Merkez Bankası başkanlarının, yine aynı maddeye göre görevden alındıktan sonra 2 yıl boyunca daha eski görevlerinin ücretlerini almaları"nın mümkün olduğu belirtildi.