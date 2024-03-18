Ozan Tufan Antalya'da. Kulüp hesabı paylaştı

Kaynak: AA
Ozan Tufan Antalya'da. Kulüp hesabı paylaştı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp yapmak üzere Antalya'ya ulaştı.

Özel uçakla Hull kentinden Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımın, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacağı kaydedildi.

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KULÜP HESABI PAYLAŞTI

Ozan Tufan'ın uçakta çekilmiş fotoğrafı kulübün resmi hesaplarından da basına servis edildi.

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Öte yandan, Hull Cityli 100 taraftar da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi.

Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.

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